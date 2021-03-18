نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الهوية.. طريقة حجز موعد سابق في الجمعية التعاونية بالكويت moci.shop في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنكم الآن حجز موعد جمعية تعاونية برقم الهوية الموجود على موقع وزارة التجارة والذي قد وفرت هذه الخدمة بطريقة إلكترونية لجميع المواطنين الكويتيين وذلك بسبب حظر التجوال الذي تطبق في هذه الظروف التي نمر بها وقد استمر لمدة شهر والآن سوف نقدم لكم أسهل طريقه للحصول على هذا الموعد الذي خصص للذهاب لهذه الجمعية التعاونية.

حجز موعد الجمعية التعاونية بالكويت

اهتمت وزارتي التجارة والصناعة أيضا على سهولة الحصول على ميعاد لإمكانية ذهابكم إلى الجمعية التعاونية وذلك في الأوقات التي خصصت حظر التجوال وهو ابتداء من الساعة الخامسة بتوقيت الكويت وذلك لمنع الازدحام أو على الأقل التقليل من خطورته في هذه الظروف التي نمر بها وإليكم الخطوات التي من خلالها سوف تحصلون على الموعد دون أي داعي الخروج من المنزل وذلك للحفاظ على سلامتكم.

خطوات الحصول على الموعد المخصص للذهاب للجمعية التعاونية

ونعرض لكم الآن الخطوات التي يجب على المواطن القيام بها من أجل الحصول على الموعد المخصص له لكي يستطيع الذهاب إلى الجمعية التعاونية، وذلك من خلال الموقع الذي تم تخصيصه لذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، حيث أعلن مجلس الوزراء بأن التسجيل والحجز يتم من خلال النظام الإلكتروني فقط بدون الذهاب إلى أي جهة أخرى، وذلك من خلال الخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة

الدخول مباشرة على الصفحة الرئيسية لهذا الموقع.

الضغط على أيقونة استخراج هذا الموعد.

كتابة رقم الهوية الخاص بالمواطن والاسم رباعي كما هو مدرج بالبطاقة.

الضغط على أيقونة استخراج.

وبهذا قد تكون اتممت الخطوات بطريقة صحيحة وتم استخراج الموعد بنجاح، بعد أن تظهر رسالة أمام المواطن تفيده بنجاح حجزه وعليه أن يلتزم بكافة المعايير التي يتم إعلانها له أثناء الحجز.