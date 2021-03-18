مصرف الراجحي يعلن وظائف شاغرة لحاملي شهادات البكالوريوس بالمملكة 1442

مصرف الراجحي يعلن وظائف شاغرة ، إدارية وتقنية، في العديد من التخصصات المتنوعة، اليوم الخميس الموافق 18 من شهر مارس لعام 2021م، الموافق 5 من شهر شعبان 1442هـ، للعمل في مقر مصرف الراجحي، بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، على مسميات وظيفية، إخصائي أول القنوات الهاتفية، ومديرعلاقات السوق الإلكتروني، والجدير بالذكر أن باب التقديم مفتوح، بدءًا من اليوم، وحتى اكتمال العدد المطلوب للوظائف الشاغرة، فعلى راغبي التقدم للوظائف الشاغرة، سرعة إرسال الطلبات عبر رابط الموقع الإلكتروني توظيف، الخاص بمصرف الراجحي، واتباع الخطوات المطلوبة، وإرسال طلب التوظيف للمصرف إلكترونيًا.

والجدير بالذكر أن مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، أكبر المصارف في العالم، يدير أصول بقيمة 384 مليار ريال سعودي، 102 مليار دولار أمريكي، ويعمل فيه أكثر من 9,600 موظف، ويتمتع مصرف الراجحي بشبكة انتشار ضخمة، تضم أكثر من 546 فرع، و142 فرع نسائي، إضافة إلى أكبر قاعدة عملاء بين المصارف السعودية، مصرف الراجحي يتمتع بخبرة تقدر بأكثر من 60 عام في مجال الأعمال المصرفية، والأنشطة التجارية.

وقد أوضح المصرف، على راغبي التقدم لفرص العمل الشاغرة بالمصرف، أن تتوافر فيه عدة شروط نذكرها كالتالي:

أن يكون المتقدم للوظيفة الشاغرة، سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم للوظيفة الشاغرة، حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المذكورة بالإعلان أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم للوظيفة الشاغرة، المتطلبة شرط الخبرة، تقديم ما يثبت من شهادات خبرة بعدد السنوات المطلوب.

على الراغب في التقدم لفرص العمل الشاغرة، إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الأوفيس.

أن يكون المتقدم للوظيفة الشاغرة، على معرفة جيدة بإجراءات وأنظمة البنوك، والمنتجات والخدمات المصرفية للشركات.

المسميات الوظيفية وتفاصيل الوظائف الشاغرة

وقد أعلن المصرف عن حاجته إلى شغل، العديد من الوظائف الإدارية والتقنية، سنذكرها تفصيليًا بالترتيب التالي:

وظيفة إخصائي أول القنوات الهاتفية، وذلك لحاملي شهادات البكالوريوس أو أعلى، في تخصص نظم المعلومات الإدارية، وتخصص علوم الحاسب، وتخصص هندسة البرمجيات، وتخصص إدارة الأعمال، والأفضلية لتخصص تقنية المعلومات أو ما يعادلها. وظيفة مدير علاقات السوق الإلكتروني، وذلك لحاملي شهادات البكالوريوس أو أعلى، في تخصص التسويق، وتخصص التجارة الإلكترونيِة، وتخصص العلاقات العامة، أو ما يعادله.

مع شرط لراغب اتقدم للوظيفة، أن يكون حامل لشهادة خبرة مهنية لا تقل عن 4 سنوات، إضافة إلى خبرة لا تقل عن 3 سنوات، في التجارة الإلكترونية.

وعن موعد التقديم لفرص العمل الشاغرة، فالتقديم متاح من الآن، وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، كما ذكرنا سابقًا، عبر بوابة الموقع الإلكتروني الرسمي رابط توظيف، لمصرف الراجحي بالمملكة، واتباع كافة الخطوات وتعبئة البيانات المطلوبة، والقيام بإرسال الطلب.