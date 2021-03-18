Log in رابط تسجيل طلب مساعدة الوليد بن طلال 1442 grants.alwaleedphilanthropies

طلب مساعدة الوليد بن طلال هذه المؤسسة الخيرية التي تعرض تقديم الدعم المادي والخدمات للمسجلين لديها والراغبين في مد يد العون، وهي إحدى المؤسسات الخيرية بالمملكة والتي تهدف للعمل الخيري في المساعدة والمعاونة على تسديد الديون ودفع النفقات، ويتم تحديد عدد من شروط التسجيل والحصول على الدعم باتباع عدد من القوانين والإجراءات اللازمة للتسجيل.

المؤسسات الخيرية بالمملكة العربية السعودية

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

هي مؤسسة خدمية يمتلكها الأمير بن طلال وتهدف إلى العمل الخيري في المملكة وفق العديد من الآليات الشروط الواجب توافرها في المسجلين والذين يحق عليهم في الحصول على دعمها، حيث تعتبر إحدى المؤسسات التي تعاون المواطن الفقير في تخطي الأزمات المادية له والتي تكون عبارة عن ديون متراكمة لا يمكنه تسديدها، وذلك عبر تقديم طلب مساعدة وكتابة جميع البيانات المطلوبة.

تسديد الديون المتراكمة على الأفراد والأسر الفقيرة والتي لا تملك الدخل الكافي لسدادها.

يتم عمل مشروعات سكنية للأسر الفقيرة لتقديم حياة آدمية.

تقوم بشراء سيارة لرب الأسرة الذي لا يقوى على شراءها للعمل وتخفيف أعباء المعيشة.

أنشطة المؤسسة الخدميةالشروط العامة للتسجيل بالموقع

يكون من أهم الشروط العامة للتسجيل والحصول على الدعم أن يكون المسجل سعودي الجنسية وأن لا يخالف القوانين السعودية المنظمة للعمل والسكن والتصرفات، كما تكون الوحدات السكنية التي يحصل عليها غير قابلة للتصرفات بالبيع أو الهبة، وكذلك السيارة التي يتم منحها إليه، ويجب أن يكون الدخل الشهري له اقل من 3000 ريال سعودي.

تبدأ خطوات تقديم الطلب بالتسجيل في موقع الوليد بن طلال للخدمات الإنسانية. يتم عمل حساب جديد يقوم المستخدم بكتابة الاسم الرباعي له. يبدأ بكتابة رقم الهوية الوطنية. يتم كتابة البريد الإلكتروني. يقوم بتأكيد البريد الإلكتروني. يقوم بكتابة رقم الهاتف النقال له. يكتب كلمة للمرور ثم يقوم بتأكيد كلمة المرور. يقوم بالتسجيل. ومن قام بالتسجيل مسبقا يمكنه التقديم بطلب جديد على الحساب الذي أنشأه مسبقا. يقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص به. يتم كتابة كلمة المرور السابقة التي تم تسجيلها. يقوم بتسجيل الدخول.

خطوات تسجيل طلب مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال