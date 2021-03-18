نتائج اعتراضات حساب الموطن طريقة تحديث البيانات ورقم جوال الدعم بالمملكة

اعتراضات حساب مواطن قدمت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين السعوديين المستحقين للمنحة حساب مواطن بسبب عدم إيداع المبالغ المالية المستحقة لهم من الدفعة ٤٠ من المنحة، ولكن جاء رد البرنامج أنه تم ايداع كافة المبالغ المالية الخاصة بالدفعة مارس ٢٠٢١ في الحسابات البنكية للجميع، وعلى كافة المعترضين اللجوء إلى الكشوفات الخاصة والحسابات البنكية له، والتأكد من عملية الإيداع أو عدمها، ومن ثم عليه تقديم الاعتراض المالي بعد مرور ٥ أيام فقط من ميعاد الصرف.

استقبال طلبات اعتراض حساب مواطن

صرح برنامج حساب مواطن أمس الثلاثاء أنه تم العمل على قبول الطلبات المقدمة من أجل الاعتراضات على المبالغ المالية الخاصة بالبرنامج الدفعة مارس ٢٠٢١ والتي قد تم إيداعها من قبل البرنامج في الحسابات البنكية للمستحقين، وقال مسؤولي البرنامج للأشخاص الراغبين في تقديم طلبات الاعتراض أنه عليهم القيام بزيارة الرابط الإلكتروني الخاص بالبرنامج وتقديم الطلب إلكترونيا.

مبالغ دفعة مارس ٢٠٢١

صرح البرنامج أنه قام بإيداع مبلغ قيمته ١.٩ مليار ريال سعودي ل١٠ ملايين ونصف مستفيد، وهذا المبلغ خاص فقط يدفع مارس الجاري أى الدفعة رقم ٤٠ من الدعم ، وأكد أيضًا الذين حصلوا على الدعم كاملا فقط حوالى ٨٦% من المستفيدين، أما ال١٤% قد حصلوا على استحقاق جزئي من البرنامج، وذلك بسبب القوانين والضوابط المستجدة التي وضعها البرنامج مؤخرًا، ومن ضمن تلك الضوابط الجيدة هي أن الأفراد المستقلين عليهم تقديم ما يثبت استقلاليتهم المعيشية من حيث المسكن إذا كان لم يتجاوز سن الثامنة عشر وذلك يعتبر شرط للحصول على الدعم، للإستفسار من رقم الدعم هنا 19912.