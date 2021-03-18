تحطم الطائرة الأوكرانية .. إيران : مشغل الدفاع الجوى خالف الأوامر العسكرية

جدة - نرمين السيد - نشرت إيران، مساء أمس الأربعاء، تقريرها النهائى بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل دفاعاتها الجوية فى يناير 2020، والذي يحمل المسؤولية لـ"مشغل نظام الدفاع الجوى" الإيرانى.





وأكد التقرير أن المشغل تصرف من دون تلقى أمر عسكرى، فى محاولة لرفع المسؤولية عن التسلسل القيادى فى القوات الإيرانية، ما أثار انتقادات من أوكرانيا وكندا اللتين خسرتا عديد من مواطنيهما في الحادث. تحطم الطائرة الأوكرانية 2020 ورأت كييف فى التقرير محاولة "لإخفاء الأسباب الحقيقية" للكارثة الجوية، بينما اعتبرت أوتوا أنه يفتقد لإجابات وافية. جدير بالذكر، وتحطمت طائرة "بوينج" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية عقب إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف في يناير 2020، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

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