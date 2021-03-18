صور .. زلزال يضرب منطقة فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - من جانبه، أعلن التلفزيون الجزائرى أن هزة أرضية وقعت على بعد 28 كلم شمال شرق رأس كربون، الواقع شمال مدينة بجاية، فى الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلى.

ووفقا لـ وكالة سبوتنيك الروسية، أضاف التلفزيون الجزائرى أن الهزة شعر بها سكان عدة ولايات من الشرق والوسط، فيما أكدت قوات الحماية المدنية بـ ولاية بجاية الجزائرية أنه على إثر الهزة الأرضية تم تسجيل بعض حالات الهلع وسط السكان وخروجهم من المنازل، بالإضافة إلى تشققات فى جدران بعض البيوت.