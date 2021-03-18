كورونا يعمق جراح البرازيل .. أكثر من 90 ألف إصابة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالى الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى البلاد، وصل إلى 11 مليونا و693 ألفًا و838 إصابة منذ بدء الجائحة.
وقالت الوزارة أنه تم رصد 2648 وفاة جديدة بالفيروس التاجى خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 284 ألفا و775 حالة.
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