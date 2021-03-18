نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاجازات الرسمية في الكويت 2021 بقطاعي الدولة الحكومي والخاص في المقال التالي
الاجازات الرسمية في الكويت 2021 , تمنح كل دولة في جميع أنحاء العالم بعض الإجازات الرسمية، والتي يتم فيها تعطيل كل الأعمال في القطاعات الحكومية والخاصة، وتعطل فيها الهيئات الخدمية ما عدا القليل منها، وفي أوائل كل عام ميلادي، تقوم الحكومة باعتماد تلك العطلات والقيام بنشرها حتى يتسنى للجميع معرفة ما هي الأيام التي سيتم فيها أخذ العطلات فيها، حتى يتمكنوا من ترتيب إجازتهم التي يقضونها مع عائلاتهم وأصدقائهم.
الاجازات الرسمية في الكويت 2021
وقد تم الإعلان من قَبل حكومة دولة الكويت برئاسة الوزراء أنه تم اعتماد العطلات الرسمية في الكويت 2021، والتي سنتعرف عليها في خلال السطور القادمة.
جدول العطلات الرسمية بالكويت 2021
- تأتي العطلات الرسمية التي تمنحها الدولة بمثابة فرصة للتخلص من الضغوطات التي يشعر بها الكثير من الأشخاص سواء أكانوا كبارًا أو أطفال، لأنها تساعدهم في التخلص من الروتين اليومي، كما أن تلك العطلات تكون مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى أن أغلبها لها نفحات خاصة تساعد في الشعور بالراحة مثل الاحتفال بعيد الفطر، أو عيد الأضحى وغيرها من الأعياد:-
- يوم الجمعة الموافق 1/1/2021 إجازة الاحتفال برأس السنة الميلادية 2020.
- يوم الخميس 25/2/2021 الاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت.
- يوم الجمعة 26/2/ 2021 الاحتفال بيوم التحرير لدولة الكويت.
- يوم الخميس 11/3/2021 الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والذي سيوافق السابع والعشرين من شهر رجب 1442.
- من يوم الخميس 13/5/2021 وحتى يوم السبت 15/5/2021 الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
- من يوم الثلاثاء 20/7/2021 وحتى يوم الجمعة 24/7/2021 الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، على أن تكون وقفة عرفات يوم 19/7/2021.
- يوم الاثنين 9/8/2021 الاحتفال برأس السنة الهجرية، الموافق الأول من شهر محرم 1443.
- يوم الثلاثاء 19/10/2021 الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
- من يوم 31/12/2021 وحتى يوم 16/1/2021 إجازة نصف العام الدراسي.
- من يوم 29/4/2021 وحتى يوم 17/5/2021 إجازة عيد الفطر للمدارس في الكويت.
- 3/6/2021 إجازة نهاية العام الدراسي 2021 في الكويت.
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