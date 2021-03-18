رابط جدارة للتقديم لوظائف الحج والعمرة 1442 تفاصيل التسجيل عبر eservices.mcs.gov.sa

رابط جدارة خدمة إلكترونية رسمية، تقدمها المملكة العربية السعودية للراغبين في التقدم والتسجيل للوظائف بالقطاع الحكومي، فهو من أهم الروابط الرسمية التي يتزايد عليها عمليات البحث مؤخراً، خاصة بعد إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، عن فتح باب التسجيل لوظائف الحج والعمرة 1442، لعدد 44 وظيفة للرجال والنساء بعدد من التخصصات، على أن تتوافر في المتقدمين والمتقدمات الشروط والمؤهلات المطلوبة، وخلال السطور التالية نوضح لكم طريقة الدخول على الرابط الإلكتروني للتسجيل على الوظائف المعلنة.

الدخول على خدمة جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية “eservices.mcs.gov.sa“.

الدخول المباشر على صفحة التوظيف خدمة جدارة “موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“.

الدخول على خانة الإعلانات الوظيفية.

اختيار إعلان وظائف الحج والعمرة.

اختيار الوظيفة التي يتم التقديم عليها.

تحديد المكان الخاص بالوظيفة.

مراجعة البيانات بدقة.

حفظ البيانات التي تم تسجيلها.

طباعة استمارة البيانات المسجلة.

خدمة جدارة توظيفرابط التسجيل على وظائف الحج والعمرة 1442 عبر جدارة

يتم التسجيل على وظائف الحج والعمرة 1442 إلكترونياً، من خلال خدمة جدارة توظيف التي حددتها وزارة الحج والعمرة السعودية، لقبول طلبات التوظيف على الوظائف المتاحة من الدرجة الرابعة حتي التاسعة، وذلك للحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير، بالإضافة للحاصلين على المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها للرجال والنساء.

موعد التسجيل عبر رابط جدارة على وظائف الحج والعمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل على وظائف الحج والعمرة 1442، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021، الموافق 4 شعبان 1442، حتي يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، الموافق 10 شعبان 1442، من خلال الخدمة الإلكترونية “جدارة توظيف”.

يشترط أن يكون المتقدمين والمتقدمات قد حضروا الاختبار المهني الخاص بالجامعيين من المرتبة السادسة حتي الثامنة. أن يتوافر قرار المعادلة مصدق عليه من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلاتهم من خارج المملكة. أن يكون المتقدم على وظائف المراقبين يجيد اللغات الأتية “أردو، فارسي، تركي، أوزباكستاني”.

شروط واجب توافرها في المتقدمين والمتقدمات