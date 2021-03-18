عاجل رابط دليل التقديم الخاص للجامعات السودانية 2020-2021 عبر موقع admission.gov.sd مستمر لمدة أسبوع

رابط التقديم الخاص للجامعات السودانية، يبدأ فتح باب التقديم على النفقة الخاصة للدخول للجامعات السودانية 2020-2021، وكذا أبناء العاملين والوافدين، من الحاصلين على الشهادة الثانوية هذا العام فقط، بحيث يستطيع الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة مثل “الشهادات العربية، الأجنبية، لندن” الحاصلين عليها 2020، التقدم للقبول الخاص على الرابط الإلكتروني التابع للإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي.

وخلال متابعتنا لأهم وأخر أخبار التقديم الخاص للجامعات الحكومية بالسودان، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مدة فترة التسجيل الإلكتروني حتي يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021، حيث كان من المقرر غلق موقع التسجيل اليوم الخميس 18 مارس 2021، وقد جاء القرار ضمن حرص الوزارة على إتاحة الفرصة للطلاب للتسجيل للجامعات السودانية.

موعد فتح التسجيل للفرص الإضافية بالجامعات السودانية

بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج القبول في الجامعات السودانية 2021، وجد عدد كبير من الطلاب الحاصلين على مجموع 90% فيما فوق، لم يتم قبولهم بالجامعات هذا العام، مما جعل الوزارة تبحث الأمر وتصدر قرارها بفتح التسجيل لفرص إضافية، حرصاً على مصلحة هؤلاء الطلاب، وقد حددت الفترة من 7 حتي 11 مارس الجاري للتسجيل، على أن يتم التقديم لمن يرغب بالتقديم الخاص خلال الفترة التي حددتها الوزارة.

الرابط الإلكتروني للقبول الخاص بالجامعات السودانية دليل القبول على النفقة الخاصة للجامعات السودانية

يقوم الطالب بالدخول على رابط “daleel.admission.gov.sd“، المخصص لدليل القبول الخاص لمؤسسات التعليم العالي، للتعرف على الكليات والتخصصات المتاحة، وذلك بالدخول على رموز وأسماء الكليات، ثم المجالات الدراسية، ويجب الاطلاع على تفاصيل استمارة دليل القبول الخاص قبل التسجيل، حتي يقوم الطالب بالاختيار الصحيح على حسب نسبة النجاح الحاصل عليها الطالب ونسبة القبول التي تحددها، إدارة القبول بوزارة التعليم العالي.

موعد فتح القبول الخاص بالجامعات الحكومية

يبدأ التقديم الخاص بالجامعات الحكومية السودانية، اليوم الأحد الموافق 7 مارس ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021، كما يستطيع الطلاب أبناء العاملين والطلاب الوافدين التقديم في نفس الموعد، بشرط حصولهم على شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2020.

دليل القبول الخاص للجامعات السودانية 2020-2021

يعتبر دليل القبول الخاص للجامعات السودانية من أهم الموضوعات على الساحة الآن، فبعد إعلان وزارة التعليم العالي عن نتائج القبول العام للجامعات السودانية، يوم الخميس الموافق 4/3/2021، وبدأ الاستعلام الإلكتروني عن نتائج القبول، فبدأ البحث عن موعد ورابط التقديم للقبول الخاص، وبالفعل أعلنت الوزارة عن الموعد الرسمي لاستقبال التسجيل الإلكتروني للقبول الخاص.

نتائج القبول الخاص بالجامعات السودانية

تقوم إدارة القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمتابعة التقديم الخاص للجامعات السودانية على النفقة الخاصة، الذي يتم التسجيل فيه إلكترونياً بعد الاطلاع على دليل القبول، حيث سينتهي موعد التقديم يوم الخميس الموافق 18/3/2021، وعقب ذلك سيتم فحص الطلبات التي تم تسجيلها على الرابط، لتحديد نسبة القبول وعدد الطلاب المقبولين بنظام النفقة الخاصة لهذا العام.

التعليم العالي توضح سبب ارتفاع نسب القبول 2020-2021

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سبب الارتفاع الذي شهدته نسب القبول للجامعات السودانية هذا العام، مقارنتا بالعام الماضي، في أن الطلبة الحاصلين على درجات تخطت نسبة أل 90% كان عددهم كبير جداً، كما أن عملية التسجيل الإلكتروني على دليل القبول لم تحدث من قبل بهذا الإقبال الكبير، وأن هناك معايير محددة لعملية القبول تراعي العدالة مع الأماكن الشاغرة بكل جامعة، لذلك لوحظ الارتفاع في نسب القبول العام بالجامعات هذا العام.