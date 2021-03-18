مقتل فنانة سورية في ظروف غامضة بهولندا.. ونجوم ينعونها

قتلت الممثلة والفنانة التشيكلية السورية رائفة الرز في هولندا، من جراء تعرضها لطعنات حادة فارقت الحياة على إثرها.

وذكرت تقارير إخبارية أنه لم تتوفر كثير من التفاصيل بشأن جريمة مقتل الفنانة السورية داخل شقتها، علما بأن الشرطة الهولندية تجري حاليا تحقيقات في الجريمة.

ونعى عدد من نجوم الفن في سوريا الفنانة الراحلة، ومن بينهم أمل عرفة، التي كانت زميلة رائفة في الدراسة قبل عقود.

وكتبت عرفة على حسابها الرسمي في "إنستغرام": "يا وجع قلبي. رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام (...)".

وكتبت الفنانة يارا صبري على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام": "رائفة الرز ممثلة المسرح الجميلة، التي عاشت في الظل وظلمت حتى في فرصها القليلة في التلفزيون رائفة الطيبة اللطيفة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق... ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها في ظروف غامضة حتى الآن".

ورائفة الرز ممثلة مسرح في سوريا، عرفت فنيا باسم "رائفة أحمد".

وكانت وصلت إلى هولندا، قبل سنوات، حيث قدمت طلب لجوء، وطلبت لاحقا الحصول على الجنسية الهولندية.