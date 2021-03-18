حريق يلتهم مستشفى لـ علاج مصابى كورونا فى الهند

جدة - نرمين السيد - وأفاد موقع "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام هندية، بأن سيارات الإطفاء التى توجهت إلى المستشفى الذى يقع فى منطقة ماندفى بمدينة فادودارا، تمكنت من إخماد الحريق، ولم ترد أى انباء عن سقوط ضحايا أو مصبين جراء الحادث.
وذكر موقع "إنديا توداى"، أن السطات الهندية نقلت جميع المرضى الذين تم إنقاذهم إلى مستشفى آخر.
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