لقي تسعة عسكريين أفغان على الأقل مصرعهم، مساء أمس الأربعاء، في تحطم مروحية تابعة للقوات الأفغانية الخاصة في ولاية وردك.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدر في القوات الجوية الأفغانية ومسؤول إقليمي أن الطائرة المروحية العسكرية أصيبت بصاروخ أثناء إقلاعها.
وأوضحت القناة التلفزيونية الأفغانية "TOLOnews" أن تحطم المروحية العسكرية وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء، فيما أكدت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 9 من أفراد القوات الخاصة في الحادث.
وفي وقت سابق من نفس اليوم، أفادت الأنباء بوقوع انفجار في حافلة كانت تقل موظفين مدنيين في العاصمة كابل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.
وحصل الانفجار في الصباح بمنطقة سارى كوتال، فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن موظفين تابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانوا على متن الحافلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل تسعة عسكريين في تحطم مروحية في أفغانستان إثر إصابتها بصاروخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.