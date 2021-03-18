عاجل.. تفجير يستهدف موكب وزير الخدمة المدنية فى عدن

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر، وفقا لقناة "العربية" إن عبوة ناسفة انفجرت فى موكب وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي، مشيرة إلى أن الانفجار سمع دويه فى خط المملاح بعدن، وأن الوزير ومرافقيه بخير ولا وجود لأى ضحايا بسبب الانفجار. يذكر أن الدكتور عبدالناصر الوالى وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضو رئاسة ما يسمى المجلس الانتقالى الجنوبي.

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