كولومبيا : 4554 إصابة جديدة بـ كورونا .. و130 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة الكولومبية، إن حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" وصلت إلى مليونين و314 ألفا و154 إصابة، مضيفة أن الفيروس التاجى حصد أرواح 61 ألفًا و498 شخصًا منذ بدء انتشاره.
وكانت كولومبيا قد أعلنت فى وقت سابق تمديد إغلاق الحدود البرية والمائية 1 يونيو القادم للحد من تفشى الجائحة.
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