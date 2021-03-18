أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يرأس اجتماعا للجنة السياسية

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المؤتمر نت - الأمين العام المساعد يرأس اجتماعا للجنة السياسية
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دوت الخليج -
الأمين العام المساعد يرأس اجتماعا للجنة السياسية
رأس الشيخ / جابر عبدالله غالب الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عصر اليوم اجتماعاً للجنة السياسية للمؤتمر .. جرى خلاله مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية ، وموقف المؤتمر منها ..
ووجه الامين العام المساعد اللجنة السياسية الى أهمية قيامها بدورها في التفاعل مع مختلف التطورات ..
وقد أكدت اللجنة على أهمية انتظام اعمال التكوينات القيادية والدوائر المتخصصة للمؤتمر ، وتواجدها في مقر المؤتمر لانجاز مهامها التنظيمية والسياسية والاعلامية ..
أطلع الأخ الامين العام المساعد اللجنة على نتائج لقاءاته ببعض ممثلي الاحزاب ، والتحضيرات الجارية للاحتفاء بمرور ست سنوات من الصمود ضد العدوان والحصار .. وقد أكدت اللجنة على أهمية مشاركة المؤتمر الشعبي العام وكوادره في هذه الفعاليات وبشكل يتناسب مع الدور الوطني للمؤتمر في الدفاع عن الوطن ضد العدوان الغاشم على اليمن .. وجددت اللجنة موقف المؤتمر المبدئي الثابت في الترحيب بالجهود والمبادرات الرامية الى احلال السلام الشامل والمستدام في اليمن ، وانهاء العدوان ، والحصار الظالم المفروض على شعبنا اليمني والذي دخل عامه السابع
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