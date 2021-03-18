البيت الأبيض : سياسات إدارة بايدن مع روسيا ستختلف عن ترامب

جدة - نرمين السيد - أكدت جين بساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكى، أن سياسات إدارة الرئيس جو بايدن تجاه روسيا ستختلف عن سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، واصفة خطواتها بأنها ستكون واضحة المعالم.





وقالت بساكى، خلال مؤتمر صحفى، ردا على طلب التعليق على استدعاء موسكو سفيرها فى واشنطن، أناتولى أنطونوف للتشاور، إن البيت الأبيض اطلع على تلك الأنباء، متابعة: "إدارتنا ستتخذ موقفا مغايرا تجاه العلاقات مع روسيا مقارنة بالإدارة السابقة، وسياساتنا ستكون واضحة وسنقوم بخطوات واضحة المعالم فى المجالات التى توجد فيها قضايا تثير قلقنا". وأشارت متحدثة البيت الأبيض إلى أن بايدن يعتقد أن هناك إمكانية للتعاون بين واشنطن وموسكو بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، لكنه لن يمتنع عن التطرق إلى المواضيع الحساسة فى العلاقات مع روسيا.

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