وزير بريطانى: نتوقع اضطرابات فى إمدادات لقاح كورونا خلال الأسابيع المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن بريطانيا ماضية فى مسار رفع كل إجراءات الإغلاق فى يونيو رغم المشاكل، بحسب ما جاء فى قناة "العربية" الإخبارية. جدير بالذكر أن الأرقام الرسمية، كانت قد أظهرت أن ما مجموعه 25 مليونا و273 ألفا و226 شخصا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى أمس، منهم مليون و759 ألفًا و445 شخصا تلقوا جرعتهم الثانية.

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