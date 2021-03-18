واشنطن: ندرس خيارات الضغط الدبلوماسى على كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وأبلغ بلينكن اجتماعا مشتركا فى سول مع مسؤولين كبار فى كوريا الجنوبية، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستستكمل مراجعة تجريها للسياسة إزاء كوريا الشمالية فى الأسابيع القليلة المقبلة بتشاور مكثف مع حلفائها.
وأضاف أنه يجرى بحث كل من الضغوط والخيارات الدبلوماسية، لكنه أحجم عن الخوض فى التفاصيل عند سؤاله عن النهج الذى ستسلكه الولايات المتحدة بعد المراجعة.
جاءت التصريحات بعد ساعات من وصف تشو سون هيوى، المسؤول الكورى الشمالى، محاولات إدارة بايدن الاتصال مع بيونج يانج بأنها "خدعة رخيصة" فى أول بيان كورى شمالى حول هذا الموضوع.
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