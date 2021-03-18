فرنسا تتجه لفرض تدابير مشددة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد عمدة بلدية بواسى الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، أفصح أثناء زيارته لمستشفى محلى فى سان جيرمان أونلي. عن أن فرنسا ستمر بفترة صعبة فى مكافحة الوباء حتى منتصف أبريل.





وقال المسؤول المحلى إن "الرئيس الفرنسى يعول على تدابير إضافية لاحتواء الوباء، تطبق فقط محليا. بالارتباط مع الوضع السائد، وفى نفس الوقت لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن إعادة العزلة الذاتية للمواطنين". يشار إلى أنه تم فرض قيود مماثلة، بالإضافة إلى حظر التجول بالفعل فى نيس وعدد من المدن الأخرى بمقاطعة ألب البحرية. وكذلك فى دونكيرك ومقاطعة باس دو كاليه فى شمال البلاد.

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