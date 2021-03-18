رابط حجز موعد الجمعيات التعاونية بالكويت مارس 2021 ، لقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالكويت رابط حجز مواعيد الجمعيات التعاونية حجز مواعيد الجمعيات التعاونية من خلال رابط إلكتروني اتاحته الوزارة للمواطنين كوسيلة للحصول على تصريح و باركود للذهاب إلى الجمعيات التعاونية للتسوق وشراء المستلزمات الأساسية سواء مستلزمات غذائية أو استهلاكية والأحذية والملابس وغيرها من احتياجات المواطنين والتي لاغنى عنها، دون حدوث أي تجمعات أو تزاحم داخل الجمعيات التعاونية، و حرصاً على صحة المواطنين وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي قامت بها دولة الكويت من فرض حظر التجوال الجزئي من يوم 7 مارس حتى 7 أبريل 2021 في جميع المحافظات الكويتية من الساعة الخامسة مساءا حتى الساعة الخامسة فجرا، وكان على المواطنين الإلتزام التام بكافة هذه الإجراءات وعدم الخروج من المنزل في فترة الحظر، لتقليل عدد الإصابات والتصدي لانتشار جائحة كورونا.

خطوات التسجيل للحصول على موعد حجز للذهاب إلى الجمعيات التعاونية بالكويت والحصول على باركود الشراء

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة والصناعة بالكويت.

الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

يقوم المواطن بالنقر على حجز مواعيد التسوق الغذائي.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد سبب الحجز.

إدخال الموعد المناسب للحجز على حسب رغبة كل مواطن.

الضغط على أيقونة اختيار وجهة تسوق.

إستيفاء جميع البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل، ثم الضغط على كلمة تأكيد حجز.

بعد إتمام جميع البنود السابقة يقوم النظام بعرض الباركود.

يلزم على المواطن المحافظة على رقم الباركود ليتم الشراء من خلاله عند الذهاب إلى أي جمعية تعاونية.

رابط حجز مواعيد الجمعية التعاونية بالكويت

قامت وزارة التجارة والصناعة بالإعلان عن تفعيل رابط حجز مواعيد الجمعيات التعاونية بالكويت من خلال موقعها الرسمي، حيث يتمكن المواطن من الدخول على هذا الرابط والتسجيل واستخراج باركود يقوم بإستخدامه الذهاب إلى الجمعيات التعاونية حيث لا تتم عملية الشراء بدونه.

وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالكويت عن توفير خدمة خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإمكانية حجز مواعيد الجمعيات التعاونية، وذلك بتوفير رقم هاتف 137 مُخصص لهذه الخدمة تيسيرا لهم.