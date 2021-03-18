السودان: إصرار إثيوبيا على الملء الثانى للسد يشكل مخالفة للقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلن وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى، سيلشى بيكيلى، أمس الأربعاء، أن بلاده ماضية فى عملية الملء الثانى لسد النهضة ولن تمدد الفترة لأى سبب.

وكانت إثيوبيا جددت، فى وقت سابق، رفضها المقترح المصرى- السودانى بشأن مشاركة الوساطة الرباعية الدولية، فى أزمة مفاوضات سد النهضة الإثيوبى.

كما قدم رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، طلبات رسمية إلى كل من واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والاتحادين الإفريقى والأوروبى، طالبهم فيها بالتدخل للعب دور الوسيط فى مفاوضات سد النهضة، ورأى حمدوك أن نهج التفاوض الحالى أدى إلى عدم الوصول إلى اتفاق قانونى وملزم بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية.