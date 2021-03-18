الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فأن أمام إسرائيل مهلة 30 يوما للرد على خطاب الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف، عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي: حرب 2014، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى المسيرة على حدود غزة عام 2018.
وفى وقت سابق من الشهر الحالىـ أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أنها فتحت تحقيقا رسميا فى جرائم مفترضة فى الأراضى الفلسطينية.
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