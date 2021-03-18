مقتل 10 أشخاص فى هجوم مسلح بـ نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقال أحد سكان القرية وفقا لراديو "إفريقيا 1" اليوم الخميس، إن المهاجمين وصلوا على دراجات نارية واقتحموا القرية وفتحوا النيران على سكانها وقتلوا 7 أشخاص من القرية.

وأضاف الراديو أن الجنود المتمركزين فى بلدة "ماجامى" القريبة من هذه القرية قاموا بمواجهة المسلحين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.

يذكر أنه على مدى السنوات العشر الماضية، قامت الجماعات الإرهابية التى يطلق عليها السلطات "قطاع الطرق"، بإرهاب سكان شمال غرب ووسط نيجيريا حيث يهاجمون القرى ويسرقون الماشية ويختطفون الشخصيات المحلية والمسافرين من الطرق للحصول على فدية.