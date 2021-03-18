روسيا تسجل 9803 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 9803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و460 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليما، وأن 11.9% منها لم تكن حاملة لأعراض الإصابة.

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، 12061 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 4 ملايين و37036 شخصا.

وارتفع إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء في روسيا إلى 4 ملايين و428239 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 93824 حالة.

وسجلت روسيا في الحصيلة اليومية السابقة، 8998 إصابة بفيروس كورونا، في أدنى حصيلة من نوعها منذ 1 أكتوبر الماضي.