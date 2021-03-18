أطلع الآن على كشف نقاط التلاميذ على الأرضية الرقمية وزارة التربية الوطنية وموقع فضاء أولياء التلاميذ

بدأ البحث يتذايد من طلاب الجزائر عن النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول على الأرضية الرقمية وزارة التربية الوطنية، وموقع فضاء أولياء التلاميذ وهي المواقع التي أنشأتها وزارة التربية الوطنية في الجزائر، كي تسهل على أولياء الأمور متابعة أبنائهم في الدراسة وكشف نقاط التلاميذ، في ظل تفشي وباء كوفيد 19 الذي جعل من التعليم عن بعد ضرورة ملحة وكل أجراءات العملية التعليمية، من التحضير للامتحانات والاطلاع عن النتائج أصبح كله إلكترونياً حالياً في معظم الدول حول العالم، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم رابط الاطلاع على النتائج وطريقة معرفة كشف النقاط وكافة التفاصيل.

الأرضية الرقمية وزارة التربية الوطنية الجزائرية

منذ عام 2018 والجزائر تسخر التكنولوجيا في التعليم فأنشاه، موقع فضاء أولياء التلاميذ والرقمية الأرضية التابعين لوزارة التربية الوطنية، لكي يستطيع ولي أمر التلميذ متابعة أبنه في الدراسة ومدى تحصيله العلمي، من خلال التسجيل في المواقع المشار إليها والاطلاع على النتائج إلكترونية، من خلال تسجيل بيانات الطالب وولي الأمر كما سنوضح في داخل المقال.

الدخول على رابط tharwa.education.gov.dz .

. الضغط على تسجيل دخول في حالة أنك مسجل حساب قديم أما أن لم يكن لك حساب قم بالضغط على حساب جديد.

تسجيل بيانات ولي التلميذ المطلوبة.

الدخول على أيقونة \أبناء المتمدرسين وسجل البيانات المطلوبة” رقم التعريف المدرسي code barry”

الضغط على تسجيل قسم النتائج الفصل الدراسي الأول سوف تظهر تفاصيل النتائج.

الدخول على رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ على شبكة الإنترنت. الضغط على أيقونة تذكرني وأيقونة أنا لست برنامج روبورت. تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة من المستخدم الجديد “من البريد الإلكتروني، وكلمة السر”. الضغط على شريط أستخدام الموقع بعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة منك. وبذالك تكون قد أتممت عملية أنشاء حساب جديد على موقع فضاء أولياء التلاميذ.

موقع فضاء أولياء التلاميذ لمعرفة النتائج إلكترونياًخطوات أنشاء حساب جديد على موقع فضاء التلاميذكشف نقاط التلاميذ الفصل الدراسي الأول 2021

يمكن لجميع التلاميذ الاستعلام عن نقاط الفصل الدراسي الأول، بالدخول على المواقع الرسمية لوزارة التربية الوطنية الجزائرية برقم الكود المدرسي، وتسجيل البيانات المطلوبة بدقة والاطلاع على النتائج وكذالك يمكن معرفة النتيجة عبر رسائل نصية على شكل *567#، كل هذه وسائل حديثة الهدف منها التيسير على التلاميذ وأولياء أمرهم لمعرفة نقاط الفصل الأول مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

كود الطالب لدخول موقع فضاء أولياء التلاميذ

كود الطالب هو جواز مروره إلي موقع فضاء أولياء التلاميذ لمعرفة النتيجة، ويحصل الطلاب على الكود من خلال المدرسة ويكون كود الطالب، مع البيانات الأخرى التي يطلبها الموقع لازمة لدخول الموقع مثل اسم المستخدم وكلمة السر “المرور”، وأعلنت وزارة التربية الوطنية أن النتائج متاحة عبر الموقع ويمكن الاطلاع عليها بسهولة تامة الآن.

يجب أن يعلم ولي أمر التلميذ أن أسم المستخدم وكلمة السر وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به يجب الحفاظ عليهم وعند تعدي الغير عليهم يجب أتباع الإجراءات القانونية الخاصة بذالك. يتم أستخدام رمز المستخدم وكلمة السر من قبل صاحب الحساب فقط وهما أداة حماية للوصول إلي الفضاء ويجب الحفاظ عليهم في سرية تامة.

يقر المستخدم بأن أي معلومة يقوم بتسجيلها هي معلومة صحيحة ويكون مسئول عنها مسئولية كاملة.

لن يقوم المستخدم بالتسجيل في النظام المعلوماتي واستخدامه والدخول عليه يكون لأغراض سلمية مشروعه فقط وأن يلتزم بعدم القيام بأي عمل ينتج عنه مخالفة وجريمة بموجب النظام في الجزائر.

شروط استخدام الأرضية الرقميةتعرف على ألتزامات المستخدم على المنصات المعلوماتية