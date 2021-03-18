رابط تقديم الأمن العام أبشر للتوظيف.. شروط التسجيل في وظائف الأمن العام absher.sa

نتعرف معكم على شروط تقديم الأمن العام ، حيث يتم فتح وبدء استقبال طلبات القبول والتسجيل في الأمن العام 1442 رتبة جندي للرجال، من يوم السبت بتاريخ 1442/08/07هـ وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/08/12هـ، وهناك الكثير ممن يرغبون في تقديم الأمن العام 1442 رتبة جندي يودون الإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص شروط تقديم الأمن العام ١٤٤٢ للرجال رتبة جندي، ونحن سنرفق أدناه رابط أبشر توظيف لسهولة إتمام عملية التقديم على وظائف الأمن العام رتبة جندي للرجال، كما سنعمل على توضيح جميع التفاصيل الخاصة بشروط التسجيل في الأمن العام 1442.

تقديم الأمن العام القبول والتسجيل

تقديم الأمن العام ، من خلال الإعلان الصادر من مديرية الأمن العام بشأن الوظائف المتاحة لديها للرجال للتعيين برتبة جندي، أوضحت شروط تقديم الأمن العام 1442، والتي كان على رأسها، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، ونستكمل معكم باقي الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب بـ التسجيل في وظائف الأمن العام للرجال رتبة جندي.

شروط تقديم الأمن العام 1442

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

يشترط أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

يشترط أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

يشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

يشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها

رابط تقديم الأمن العام أبشر للتوظيف

من خلال الدخول على رابط ابشر للتوظيف، يُمكنكم إتمام عملية التقديم على وظائف الأمن العام للرجال رتبة جندي، بالإضافة إلى الإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص التسجيل في الأمن العام 1442، هذا وسنتابع معكم أول بأول أهم الأخبار عن إعلان أسماء نتائج المقبولين الأمن العام 1442 رتبة جندي للرجال وذلك بعد انتهاء فترة التقديم وإجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي من خلال تقارير متتالية.