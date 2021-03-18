رابط حجز موعد الجمعية التعاونية بالكويت من خلال وزارة التجارة والصناعة

يُعد حجز موعد الجمعية التعاونية من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنين الكويتيين الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجاة بالكويت على الكثير من مواقع محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي مثل موقع تويتر، وفي هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الكويتي بسبب تداعيات فيروس كورونا اتخذت وزارة الصناعة والتجارة في دولة الكويت بإطلاق موقع رسمي يُمكن من خلاله لأي مواطن حجز موعد للجمعية التعاونية بهدف عمل نظام للمواطنين حتى لا يتم التكدس والإزدحام على الجمعيات التعاونية ويُمكنهك الحجز عبر رابط رسمي، ونهتم في موقعنا بكل الاخبار الكويتية التي تهم المواطن بشكل مباشر خاصة التي تتعلق بالأخبار الإقتصادية، وكنا قبل ذلك كتبنا لكم عن خدمات خليجية كثيرة منها خدمة الإستعلام عن المقطوعة برقم الطلب ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” الرابط الرسمي لحجز موعد للجمعية بدولة الكويت الذي أطلقته وزارة التجارة الكويتية، فإلى نص المقال.

حجز موعد الجمعية التعاونية

في الأيام الماضية قامت وزارة الصناعة والتجارة الكويتية بإطلاق الموقع الرسمي لحجز الجمعية التعاونية بعد قيام وزارة الصحة الكويتية بالإعلان عنها، ونوضح لكم الخطوات اللازمة لحجز الموعد فقط اتبع الآتي:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة .

. ثانياً اضغط على أيقونة حجز الموعد للجمعية.

ثالثاً اكتب كافة البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

رابعاً أكد حجز موعد الحجز وبعدها سيتم الرد عليك بالباركود الخاص بالحجز.

وزارة الصناعة والتجارة

قامت وزارة الصناعة والتجارة بجهود كبيرة للتخفيف على المواطن الكويتي خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة التي تعيشها المواطنون بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، فقد قامت بإطلاق موقع للقيام بعملية الحجز في الجمعية التي تقدم السلع بأسعار بسيطة.

نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز ونرجو ترك تعليق بكافة الأسئلة والإستفسارات بالأسفل وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن