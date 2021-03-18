موعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان الإياب اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الأوروبي

يستضيف ملعب سان سيرو معقل الميلان مباراة الفريق الهامة ضد مانشستر يونايتد في إياب دور الستة عشر في الدوري الأوروبي اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021، حيث يأمل الميلان في تحقيق نتيجة إيجابية تؤهله لدور الثمانية منتشيا بعودة السلطان إبراهيموفيتش من جديد إلى صفوف الفريق بعد غيابه للإصابة في المباريات الأربع الأخيرة التي تضمن مباراة الذهاب ضد اليونايتد، حين انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، كما استعاد الروسينيري لاعبه الجزائري بن ناصر بعد غياب، بينما تحوم الشكوم حول مشاركة مهاجمه رفائيل لياو بعد خروج مصابا من مباراة الفريق الأخيرة ضد نابولي في الكاليتشو، وسينطلق موعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان الإياب اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تقام مباريات الإياب في دور الستة عشر بالدوري الأوروبي اليوم بإقامة العديد من المباريات القوية التي تشهد في أهمها استضافة ميلان الإيطالي على ملعبه للشياطين الحمر في مباراة قوية أخرى بعد مباراة الذهاب تمكن فيها فرانك كيسي من تسحيل هدف أول لميلان في الدقيقة 13 تم الغاؤه من حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب لمس كيسي الكرة باليد، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم الفرصة الثمينة التي سنحت لماغواير على خط مرمى ميلان، وفي الشوط الثاني نجح البديل ديالو في تسجيل هدف التقدم للشياطين الحمر في الدقيقة 50، واستمر تقدم اليونايتد حتى الدقيقة الثانية من الوقت البديل التي شهدت تسجيل كايير هدف التعادل لميلان من رأسية رائعة سكنت شباك هندرسون.

نتيجة التعادل ذهابا هي الأولى التي تنتهي بها مباراة للميلان ضد اليونايتد الذي سيلاقي صعوبة كبيرة في مباراة الإياب على ملعب سان سيرو بعد فشله في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، وسيكون فرصة الميلان في بلوغ ربع النهائي في حال تمكن من تحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي، بينما اليونايتد سيتوجب عليه تحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من مباراة الذهاب للتأهل، والفريق يدخل مبرااة الليلة منتشيا بتمكنه من العودة لمسار الانتصارات من جديد بعد انتصاره أمام وست هام يونايتد بهدف دون رد سجله داوسن بالخطأ في مرمى فريقه في المباراة التي جمعتهما بالجولة 28 من البريمرليج، ويأمل المانيو في مواصلة مشواره الناجح في الدوري الأوروبي بعد أن اجتاز دور الـ 32 بنجاح على حساب ريال سوسيداد في دور الـ 32 بانتصاره بمجموع مبارتي الذهاب والإياب برباعية دون رد، وهي نتيجة مباراة الذهاب بينهما.

فريق ميلان على الجانب الآخر تمكن من العودة لملعبه بنتيجة إيجابية سيسعى للحفاظ عليها لتخطي الشياطين الحمر، ومواصلة مشواره بنجاح في الدوري الأوروبي الذي تمكن فيه من بلوغ ثمن النهائي بتخطيه فريق النجم الأحمر الصربي في دور الـ 32 بفضل أهدافه في مرماه خارج الديار، حيث انتهت مباراة الذهاب بينهما في صربيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق سجلهما كلا من باتكوف “هدف عكسي”، وثير هيرنانديز، قبل انتهاء مباراة الإياب على سان سيرو بالتعادل بهدف لكل فريق سجله كيسي للميلان الساعي لتناسي الخسارة الأخيرة التي تلقاها ضد نابولي في السيري آي بهدف دون رد عن طريق بوليتانو ليفقد ثلاث نقاط هامة، ويستع فارق النقاط بينه وبين الانتر المتصدر إلى تسع نقاط.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وميلان الذهاب

مانشستر يونايتد 1-1 ميلان.

البديل ديالو تراروي يسجل هدف أول لليونايتد في الدقيقة 50.

سيمون كايير يسجل هدف التعادل لميلان في الدقيقة 92.

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11:00 توقيت مكة المكرمة، الكويت، العراق، والبحرين.

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بي أن سبورت HD1.

تعليق: حسن العيدروس.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان الإياب اليومالقنوات الناقلة لمباراة ميلان ومانشستر يوناتيدتشكيلة مباراة مانشستر يونايتد وميلان المتوقعة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ميلان:

حراسة المرمى: هيندرسون.

خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، ماغواير، وتيليس.

خط الوسط: مكتيموناي، فريد، وبرونو فيرنانديز.

خط الهجوم: غرينوود، دانيل جيمس، وراشفورد.

تشكيلة ميلان المتوقع ضد مان يونايتد: