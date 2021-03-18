نتيجة الصف الاول الثانوي ’’أولي ثانوي عام’’ للفصل الدراسي الأول 2021

ترقب الطلاب والطالبات نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول، كما يترقب طلاب 2 ثانوي نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بالاسم ورقم جلوسهم بعد أن انتهت الاختبارات خلال الفترة الماضية، ومع وجود مثل هذه الظروف الحالية في الوقت الراهن، فإن وزارة التربية والتعليم تعمل علي توفير كافة السبل لخلق التباعد التام بين أبناء مصر في كافة المجالات، لذلك تتوفر نتيجة اولي ثانوي ٢٠٢١ عبر موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي الذي سنوفره لكم مع كيفية الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد نتيجة الصف الثانوي والأول ليكون بنهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل، وحرصاً منا علي توفير النتيجة لكافة متابعينا، سنوفر لكم رابط بوابة الثانوية العامة من أجل الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي عام بالاسم ورقم الجلوس بالخطوات الميسرة وهذه الخطوات هي:

يقوم المستخدم بالدخول إلي رابط بوابة الثانوية العامة.

يتم اختيار أيقونة النتائج.

يقوم الطالب بتحديد الصف التابع له.

يتم تحديد الفصل الدراسي ’’الأول’’.

يقوم الطالب بتحديد المحافظة، والمنطقة التعليمية، والمدرسة.

يتم كتابة رقم الجلوس.

يتم الضغط علي استعلام.

نتيجة اولي ثانوي ٢٠٢١ الفصل الأول

تعتبر نتائج الثانوية العامة من أهم النتائج لأنها تحدد مصير الطالب التعليمي والعملي في المرحلة القادمة، حيث علي أساسه يتوجه إلي إحدى الجامعات التي تجعله في مكانه وتخصص مختلف عن كافة زملاءه، لذلك تهتم الوزارة اهتماماً بالغاً بالحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوى العام، وكذلك نتيجة الصف الثانوي وخصوصاً خلال الأزمة العالمية الحالية.

أنتهي الطلاب في المرحلة الثانوية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ مدة بعد أن بدأت في نهاية شهر فبراير الماضي، واستمرت مع الأسبوع الأول من مارس، ويترقبون حالياً النتائج علي أحر من الجمر، وسنوفرها لكم وفق الخطوات المرفقة أعلاه.