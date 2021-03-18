الجيش اليمنى يأسر 23 عنصرا حوثيا.. ويستكمل تأمين محافظة حجة

جدة - نرمين السيد - وتشهد جبهات "عبس" فى المحافظة، مواجهات بين الجيش وميليشيات الحوثى، منذ الجمعة الماضية، بعد إعلان قوات المنطقة العسكرية الخامسة تحرير مساحات واسعة من منطقة البداح وقتل وجرح وأسر العشرات من ميليشيا الحوثى.

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