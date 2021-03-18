الخرطوم: قيام إثيوبيا بالملء الثانى يشكل تهديدا على حياة 20 مليون سودانى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الانباء السودانية "سونا"، قال المهندس مصطفى حسين الزبير، رئيس الفريق الفنى المفاوض فى سد النهضة، إن السودان تسلم ردودًا ايجابية جدًا من كل الأطراف التى دُعيت للتوسط الرباعى حول مباحثات سد النهضة وهى الأمم المتحدة والإتحاد الأوربى والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة للاتحاد الإفريقى الذى يرعى المفاوضات أصلًا.

وأضاف أن الأطراف الدولية أعربت عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة بشأن سد النهضة.

كما أكد الزبير إن إعلان وزارة المياه والرى الإثيوبية إصرارها على الملء الثانى فى يوليو المقبل، دون التوصل لاتفاق يعنى تمادى إثيوبيا فى موقفها، الأمر الذى يعتبر مخالفًا للقانون الدولى فيما يتعلق بإستخدام مصادر المياه العابرة للحدود ويتنافى مع إتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه من قبل رؤساء الدول الثلاث فى مارس 2015 حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف إن قيام إثيوبيا بالملء الثانى بصورة أحادية يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة 20 مليون مواطن سودانى يعيشون على ضفتى النيل الأزرق والنيل الرئيسى.

وكان السودان قد بعث فى 13 مارس الجارى، بخطاب الى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى ونظيره الافريقى علاوة على الولايات المتحدة طالبا تدخلها مجتمعة فى ملف السد.