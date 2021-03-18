اليوم.. وزراء الحكومة الليبية الجديدة يتسلمون مهامهم

جدة - نرمين السيد -

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أنه من المنتظر أن تقام فى وقت لاحق اليوم مراسم التسليم والاستلام بين وزير العمل والتأهيل السابق، ووزيرا العمل والتأهيل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية.

وكان رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة، أدى اليمين الدستورية أمام جلسة مجلس النواب فى مدينة طبرق بحضور عدد من الوزراء وسفراء دول عربية وأجنبية.