جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الخميس، وجود قرار بإنهاء تواجد القوات الأمريكية والأجنبية القتالية فى العراق، مشيرا إلى أن عدد هذه القوات الموجودة حاليا لا يتجاوز الـ 2500 عنصر.





وقال برهم صالح فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الستراتيجى بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية". وفيما يخص العلاقات الداخلية فى البلاد، قال صالح، إن هناك خلل فى العلاقة بين بغداد وأربيل ويجب وضع العلاقة فى أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس العراقى يعلن عن قرار إنهاء تواجد القوات الأمريكية فى البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.