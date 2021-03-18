ابشر للتوظيف تسجيل الدخول والتسجيل في تقديم الأمن العام 1442

ابشر للتوظيف تسجيل دخول جديد؛ حيث تعد منصة أبشر للتوظيف وزارة الداخلية أحد المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية؛ بهدف توحيد كافة الإجراءات الخاصة بالتوظيف داخل المملكة العربية السعودية، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم في الوظائف الشاغرة المتاحة بما يتفق والشروط التي تحددها جهة التوظيف، كما تتيح منصة أبشر للتوظيف خدمة الاستعلام عن نتائج القبول في الوظائف عبر موقع أبشر للتوظيف.

ابشر للتوظيف تسجيل الدخول 1442

تعد منصة ابشر للتوظيف تسجيل أحد سبل التحول التكنولوجي التي اهتمت الحكومة السعودية متمثلة في مركز المعلومات الوطني بتطويرها؛ وذلك من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، ومنع التزاحم أمام المكاتب الحكومية، وتوحيد فرص الحصول على الوظائف أمام الجميع، ويستطيع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الاستعلام عن وظائف أبشر للتوظيف من خلال الخطوات الآتية:

الانتقال إلى موقع ابشر للتوظيف. القيام بتسجيل اسم المستخدم ورقم المرور من أجل تسجيل الدخول للموقع. الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية. النقر على الوظائف الشاغرة. اختيار الوظيفة المراد التسجيل أو الاستعلام عنها “تقديم الأمن العام 1442″، واستكمال باقي الخطوات.

شروط التسجيل في أبشر للتوظيف

تحرص بوابة أبشر للتوظيف “مركز المعلومات الوطني” على الإعلان عن الوظائف الشاغرة والمتاحة في القطاعات المستفيدة من خدمة التوظيف عبر منصة أبشر للتوظيف، كما تعلن عن الشروط والمتطلبات التي تحددها جهة التوظيف في المتقدمين لشغل وظائف ابشر للتوظيف تسجيل، ولكن هناك إرشادات عامة للتسجيل في أبشر للتوظيف:

ألا يكون عمل المتقدم في وظائف تخضع لنظام الخدمة العسكرية في وقت سابق.

أن تتوافر فيه شروط الوظيفة المعلن عنها.

ألا يشغل المتقدم وظيفة حكومية.

أن يكون لائق من الناحية الطبية لشغل الوظائف العسكرية.

أن يجتاز المقابلات الشخصية بنجاح كما هو معلن عنها.

القطاعات المستفيدة من خدمة التوظيف

هناك العديد من الجهات المستفيدة من منصة ابشر للتوظيف تسجيل الدخول؛ حيث تقوم بالإعلان عن الوظائف المتاحة عبر موقع أبشر للتوظيف، كالتالي:

كلية الملك فهد الأمنية.

مركز المعلومات الوطني.

مديرية حرس الحدود.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

قوات الأمن الخاص.

مديرية السجون.

القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

القيادة العامة لطيران الأمن.

وحدة التحريات المالية.

مديرية الدفاع المدني.

مديرية الشئون الفنية.

مديرية المباحث العامة.

مديرية الأمن العام.

ديوان وزارة الداخلية.

وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

تقديم الأمن العام 1442

أعلنت مديرية الأمن العام عن فتح باب التقديم في وظائف الأمن العام 1442 للرجال على رتبة جندي عبر ابشر للتوظيف تسجيل الدخول، وذلك للمواطنين السعوديين من حملة الشهادة الثانوية وما يعادلها من الشهادات المعتمدة من وزارة التعليم السعودي، يبدأ تقديم الأمن العام 1442 في 7 شعبان 1442 هـ، ويستمر حتى اليوم الثاني عشر من نفس الشهر.

شروط الأمن العام 1442

على المتقدمين في وظائف الأمن العام 1442 مراعاة الشروط التالية:

أن يكون سعودي الأصل والجنسية.

أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية وما يعادلها.

ألا يكون محكوم عليه في قضايا تمس الشرف والأمانة.

أن يكون حسن السمعة والسلوك.

أن يجتاز المقابلات الشخصية والإجراءات الخاصة بها.

ألا يكون سبق وتعين في وظائف الخدمة العسكرية.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

أن يكون متناسق الوزن والطول.

في النهاية نكون تعرفنا على رابط منصة ابشر للتوظيف تسجيل الدخول والاستعلام عن الوظائف الشاغرة، بالإضافة موعد تقديم الأمن العام 1442، والشروط الواجب توفرها في المتقدمين لشغل وظائف الأمن العام عبر أبشر للتوظيف.