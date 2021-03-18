الإستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول عبر بوابة الثانوية العامة وذلك بعد الإنتهاء من أداء الطلاب والطالبات الامتحانات منذ عدة أيام قليلة، وفور الانتهاء من الاختبارات تزايد عمليات البحث من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن رابط الإستعلام عن نتيجة الترم الاول للصف الثاني الثانوي، والطريقة السريعة لتمكن الطلاب من التعرف علي نتيجة قبل إعلانها في المدارس.

اتاحت وزارة التعليم المصرية التعرف على نتيجة الصف الثاني الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة التابعة إلي وزارة التعليم والتعليم الفني وفقاً إلي عدة خطوات بسيطة جداً، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من تصحيح كافة الامتحانات التي انعقدت مؤخراً، في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بعد اتخاذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء الجديد فيروس كورونا، لذا يمكنك بسرعة فائقة التعرف على نتيجة الترم الاول للصف الثاني قبل إعلانها رسمياً في المدارس من خلال إتباع الخطوات التي تجدها في الفقرة التالية.



يمكنكم أيها الطلاب والطالبات الكرام وأولياء الأمور الذي ينتظرن التعرف علي نتيجة أبناءهم إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الوزارة بوابة الثانوية العامة. الضغط على نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثاني الثانوي. تسجيل الرقم القومي للطالب أو الطالبة. تسجيل الكود التعريفي للطالب. النقر على استعلام. ستظهر لك النتيجة بعد ثواني معدودة.

يذكر أن اختبارات الفصل الدراسي الاول لطلاب وطالبات الثانوية العامة قد بدأت في نهاية الشهر الماضي وانتهت منذ ايام قليلة، كما انتهت الوزارة من تصحيح جميع ورقات الاجابات والتي شهدت نسبة نجاح مرتفعة للغاية.

كما يمكنك لجميع الطلاب والطالبات التعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي من خلال رابط وزارة التربية والتعليم المصرية وذلك عن طريق الدخول إلي الموقع وتسجيل رقم الكود في المكان المخصص له ثم النقر علي كلمة استعلام، بعدها بلحظات بسيطة ستظهر إليك النتيجة.

في الختام نوجه رسالة إلي الطلاب والطالبات أنه خلال الساعات التالية سيكون الضغط على موقع عرض النتيجة كبيرة للغاية مما يعطلك بعض الوقت في الحصول على النتيجة، لذا نستعد لمساعدتكم في توفير النتيجة في التعليقات أسفل الإستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول عبر بوابة الثانوية العامة.