فتح حساب الراجحي مباشر أفراد 1442 وأهم الشروط

فتح حساب الراجحي مباشر أفراد؛ حيث يعد مصرف الراجحي أحد أشهر وأكبر المصارف الإسلامية في السعودية؛ حيث يمتلك أكثر من 500 فرع موزعين في جميع محافظات المملكة العربية السعودية، ولا يقتصر على الفروع المحلية فقط بل له فروع على المستوى الإقليمي في العديد من الدول بما فيها الأردن والكويت، ويتميز بنك الراجحي مباشر بتقديم العديد من الخدمات المصرفية والتمويلية للأفراد بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

خطوات فتح حساب الراجحي مباشر أفراد 1442

يقدم بنك الراجحي مباشر أفراد العديد من الخدمات على رأسها فتح حساب جاري بخطوات بسيطة، يستطيع من خلاله العملاء إدارة الأموال بفاعلية وأمان تام، ومن خلال هذا الحساب يستطيع الأفراد تحويل الأموال واستخراج بطاقة مدى “بطاقة الصراف الآلي”، وفيما يلي خطوات فتح حساب الراجحي:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني بنك الراجحي. النقر على أيقونة فتح حساب. القيام بتعبئة النموذج الإلكتروني. العمل على توثيق رقم الجوال الشخصي. القيام بتوثيق البيانات الشخصية عبر أبشر.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تصل رسالة عبر رقم الجوال المسجل تشمل بيانات حساب الراجحي، ويستطيع العميل الاستفادة بكافة الخدمات المصرفية المقدمة من بنك الراجحي مباشر أفراد، كما يستطيع الحصول على بطاقة مدى من خلال أجهزة الخدمة الذاتية في فروع بنك الراجحي.

مميزات فتح حساب الراجحي

من خلال فتح حساب جاري بنك الراجحي يستطيع العميل الاستفادة بالعديد من المميزات التي يقدمها حساب الراجحي، أبرزها:

فتح حساب في أي وقت مع تحديد الفرع الذي يريد التعامل معه.

استخراج كشف شهري باللغة العربية والإنجليزية يوضح جميع التعاملات المالية على مدار الشهر.

تنفيذ التعاملات المصرفية من خلال جميع القنوات الإلكترونية.

استخراج بطاقة الصراف الآلي “مدى”.

خدمة الحوالات الداخلية والخارجية وفقًا للصلاحيات المقدمة.

سحب وإيداع الأموال من خلال أجهزة الصراف الآلي.

خدمة الإيداع والسحب والتحويل بين الفروع.

سداد الفواتير.

شروط فتح حساب بنك الراجحي

هناك مجموعة من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لفتح حساب في بنك الراجحي، أهمها:

ألا يقل عمر المواطن عن 18 عام بالنسبة للبالغين، ولا يقل عن 15 عام للقاصرين.

تسجيل العنوان الوطني بشكل صحيح.

يجب أن يكون رقم الجوال الموثق تم الحصول عليه من أحد مزودي الخدمة الهاتفية بالمملكة.

يشترط التسجيل في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية من أجل إتمام عملية توثيق الحساب.

يجب ألا يكون المواطن عميل في الصرف أو لدى تحويل الراجحي.

تقديم الهوية الوطنية للسعوديين، والإقامة “هوية مقيم” للوافدين.

التسجيل في الراجحي مباشر أفراد

يستطيع العملاء في أنحاء المملكة التسجيل في خدمة الراجحي مباشر أفراد من خلال مجموعة من الخطوات المبسطة، كما يلي:

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لخدمة مباشر أفراد. القيام بتسجيل بيانات التحقق من رقم بطاقة الصراف الآلي، والرقم السري، ورقم الحساب. النقر على خيار التسجيل في مباشر أفراد. العمل على تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

عندها ستصل رسالة عبر رقم الجوال المسجل محتواها رمز التفعيل، الذي يستطيع من خلال العميل أن يفعّل الحساب، وبهذا يكون نجح العميل في التسجيل في مباشر للأفراد، ويمكنه الاستفادة بالخدمات المصرفية المتاحة.