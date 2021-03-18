أسماء الرعاية الاجتماعية 2021 العراق.. موعد إطلاق المشمولين رواتب الإعانة الاجتماعية ذي قار

رواتب الإعانة الاجتماعية العراق 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن موعد إعلان أسماء المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية في العراق 2021 ، حيث عقد السيد الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية مؤتمراً صحفياً خلال زيارة رسمية لمحافظة ذي قار بتوجيهات من السيد رئيس الوزراء، للمناقشة في تفاصيل إعلان أسماء الرعاية الاجتماعية 2021 العراق ذي قار، حيث أكد الركابي أنه سيتم إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية 3355 أسرة من المتقدمين للشمول عام 2016، مُشيراً أنه تم إطلاق عدد 250 قرضاً ميسراً لأبناء محافظة ذي قار.

أسماء رواتب الإعانة الاجتماعية العراق 2021

أسماء المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية 2021 العراق ، في ذات السياق أكد الدكتور عادل الركابي خلال المؤتمر المنعقد يوم الأربعاء الماضي الموافق 17-3-2021، أن موعد إطلاق رواتب المعين المتفرع لعدد 1000 من ذوي الإعاقة خلال الفترة القادمة في محافظة ذي قار، بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي، فيما أكد الركابي أنه سيتم إعلان أسماء الرعاية الاجتماعية 2021 ذي قار للأسر المتقدمة سابقا للشمول.

وفي نفس السياق أوضح عادل الركاب أنه موعد إعلان أسماء المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية 2021 ذي قار ممن وردت نتائجهم من وزارة التخطيط، وسيتم ذلك من خلال استرداد المبالغ من المتجاوزين على الإعانة وسيتم نشر أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2021 الأسبوع المقبل.

راتب معين متفرع 2021 العراق

وخلال المؤتمر المنعقد أكد الركابي، انه سيتم إطلاق راتب المعين المتفرغ لـ1000 من ذوي الإعاقة ممن أصدرت لهم الماستر كارد، هذا وقد التقى السيد الدكتور وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعدد من مسؤولي الوزارة بمحافظة ذي قار واستمع إلى جميع مشاكلهم والاحتياجات الخاصة بهم، موجهاً جميع العاملين ببذل الجهود لتحقيق مستوى عالي الجودة من الخدمات للمستفيدين.

أسماء الرعاية الاجتماعية 2021 العراق ذي قار

للإطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية 2021 العراق ، أسماء المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية في العراق 2021 ذي قار يُرجى الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث يُمكنكم الإطلاع على كافة الأسماء المشمولة ، فيما يُمكنكم أيضاً معرفة أسماء راتب معين متفرع 2021 ، وذلك خلال الإعلان عنها في الموعد المحدد الأسبوع المقبل.