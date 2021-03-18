متى يفتح تطبيق اعتمرنا للحجز لشهر رمضان 1442

نظرًا لقرب موعد شهر رمضان المبارك فإن العديد من الأفراد داخل المملكة يتساءلون متى يفتح تطبيق اعتمرنا للحجز وذلك لمعرفة أوقات العمرة في تطبيق اعتمرنا ويمكن للأفراد الوافدين أيضًا داخل المملكة حجز موعد للعمرة من خلال حجز اعتمرنا وقد وضعت الحكومة السعودية بعض الضوابط والأحكام لاستخدام التطبيق وللحصول على التصريح لأداء العمرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على إجابة سؤال متى يفتح تطبيق اعتمرنا للحجز.

متى يفتح تطبيق اعتمرنا للحجز

قامت وزارة الحج بإجابة تساءل الأفراد متى يفتح تطبيق اعتمرنا للحجز أن حجز اعتمرنا من خلال التطبيق مفتوح طوال شهر مارس لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للسماح للمواطنين والوافدين إمكانية زيارة بيت الله الحرام مما يضفي عليهم الشعور بالراحة والطمأنينة، وأن ما يتم تداوله حول تقسيم مواعيد العمرة خلال شهر رمضان المبارك إلى قسمين لا أساس له من الصحة.

لكي يتمكن المستخدمين لتطبيق اعتمرنا من حجز موعد للعمرة خلال شهر رمضان المبارك عليهم اتباع بعض الخطوات وهي:

يتم فتح تطبيق اعتمرنا من خلال جوال المستخدم.

تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور أو الضغط على أيقونة تسجيل جديد للتسجيل في التطبيق.

الولوج إلى خدمة تصريح العمرة.

يتم تحديد المعلومات الخاصة بالشخص المراد استخراج التصريح له وكذلك بيانات المرافقين له سواء زوجته أو أولاده في حالة وجود مرافقين.

يتم عرض المواعيد المتاحة للعمرة خلال شهر رمضان المبارك ومن ثم يتم الاختيار من بينها.

ينبغي على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالتطبيق، ومن ثم الضغط على كلمة استمرار.

يتم بعد ذلك تأكيد الحجز ومن ثم حفظ الكود الظاهر للمستخدم والدال على إتمام الحجز لإبرازه للموظف المختص عند الحاجة إليه.

التواصل مع وزارة الحج والعمرة

قامت وزارة الحج والعمرة بوضع رقم مخصص للمستفيدين يمكنهم من خلاله الاستفسار عن كافة المعلومات الخاصة بتقديم طلبات التصريح للحصول على الحج أو العمرة على أن يتم الاتصال على رقم 8004304444، كما يمكن الإبلاغ عن إي مخالفات تخص حجز اعتمرنا.