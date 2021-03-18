أخبار اليمن : تعز.. إصابة 5 أطفال بقصف للمرتزقة

تعز.. إصابة 5 أطفال بقصف للمرتزقةأصيب أربعة أطفال وفتاة، مساء امس إثر قصف مرتزقة العدوان السعودي لمنازل وممتلكات المواطنين بمديرية خدير محافظة تعز.

وأوضح مصدر طبي بالمحافظة أن قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان باتجاه منازل وممتلكات المواطنين بمنطقة الدحداح في مديرية خدير، أدت إلى إصابة أربعة أطفال وفتاة بجروح متفاوتة أحدهم إصابته خطيرة.

وأشار المصدر إلى أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط شحة في الإمكانيات بسبب استمرار العدوان والحصار .. لافتاً إلى أن قذائف مرتزقة العدوان تسببت أيضاً في أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أدان المصدر هذه الجريمة البشعة التي تضاف إلى سلسلة جرائم قوى العدوان والمرتزقة بحق المدنيين بالمحافظة .. مبيناً أن مرتزقة العدوان يواصلون استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بمحافظة تعز في إنتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

