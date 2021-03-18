أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي الفلاحي

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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي الفلاحي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي عبد الله علي حسن الفلاحـي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع. رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي الفلاحيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي عبد الله علي حسن الفلاحـي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى ابناء الفقيد وكافة افراد الأسرة وال الفلاحي، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة في هذا المصاب.. وأبتهل إلى الله الكريم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".



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