المنظمة العالمية للأرصاد تحسم تأثير الطقس على انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد -

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فى تقرير أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، إنه لا يوجد حتى الآن دليل على أن تأثيرات مباشرة للأحوال الجوية على فيروس كورونا تسهم بشكل كبير فى التأثير على مستوى انتقاله فى الظروف الحقيقية فى العالم.

وخلص الخبراء الدوليون كذلك إلى عدم وجود دليل مباشر حاليا يؤكد تأثير تلوث الهواء على قدرة الفيروس التاجى المستجد على الحياة.

وترى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجة الحرارة فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية فى الربيع يجب ألا يكون سبباً لإضعاف الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.