موسكو تطالب واشنطن بالاعتذار بعد وصف بوتين بالقاتل

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت استدعاء سفيرها من واشنطن للتشاور، بعد تصريح بايدن فى مقابلة مع قناة ABC News بأن بوتين "سيدفع ثمناً" بسب محاولاته لتقويض الانتخابات الأمريكية، وبسؤاله عما إذا كان يعتقد إذا كان بوتين "قاتلا"، أجاب بايدن: "نعم، أعتقد".
وقالت الخارجية الروسية، فى بيان، إن "الشيء الرئيسى بالنسبة لنا هو تحديد طرق تصحيح العلاقات الروسية الأمريكية، التى تمر بحالة صعبة، والتى أوصلتها واشنطن إلى طريق مسدود فى السنوات الأخيرة. نحن مهتمون بمنعهم من الوقوع فى حالة لا رجعة فيها، على افتراض أن الأمريكيين على دراية بالمخاطر المرتبطة بذلك".
وأضافت الخارجية الروسية أن "هذا سيناقش خلال مشاورات وزارة الخارجية الروسية والإدارات الأخرى ذات الصلة مع السفير الروسى لدى واشنطن".
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