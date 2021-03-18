بوتين يرد على بايدن بعد وصفه بالقاتل: أتمنى له الصحة

جدة - نرمين السيد - رد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على وصف نظيره الأمريكى جو بايدن له بالقاتل قائلا: "أتمنى له الصحة.. الناس ترى فى غيرها ما هى عليه.. القاتل هو من يصف الآخر بذلك"، بحسب العربية.





وأضاف بوتين، يعتقد الأمريكيون أنهم مثلنا لكننا مختلفون عنهم، متابعا سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لكن على النحو الذى يفيدنا. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد توعد نظيره الروسى بدفع ما سماه "الثمن"، نتيجة تدخل الأخير فى الانتخابات الأمريكية. وقال بايدن فى لقاء لشبكة ABC الأمريكية:" بوتين "سيدفع ثمن" تدخله فى الانتخابات الأمريكية، مضيفا: أعتقد أن فلاديمير بوتين قاتل.

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