الصحة العالمية: قلقون من تفشى كورونا فى البلقان ووسط أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقالت مديرة الطوارئ فى مكتب منظمة الصحة العالمية فى أوروبا كاثرين سمولوود "نشعر بقلق بشكل خاص حيال الوضع الوبائى فى البلقان كما فى العديد من الدول الأخرى فى أنحاء وسط أوروبا"، مشيرة إلى أن الوفيات والحالات التى تستدعى النقل إلى المستشفيات فى المنطقتين تعد الأعلى على مستوى العالم.

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