أخبار اليمن : قوى العدوان تكثف خروقاتها وغارات محافظات

قوى العدوان تكثف خروقاتها وغارات محافظاتكثفّت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق السويد وتصعيدها بشن غارات على الحديدة ومأرب والجوف، فيما أصيب أربعة أطفال وفتاة بقصف مدفعي للمرتزقة بخدير في تعز خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبوا 130 خرقاً في الحديدة، بينها محاولة تسلل قرب شارع الـ50 وشن غارتين للطيران الحربي على الصليف.

وأشار المصدر إلى أن خروقات العدوان، شملت شن ثلاث غارات للطيران التجسسي على المنظر وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وكيلو 16 والمنظر والفازة والدريهمي والجبلية، و22 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و82 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن غارتين على مديرية الصليف في خرق متواصل لاتفاق السويد، فيما صد أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل قرب شارع الـ50 في الحديدة.

وفي محافظة تعز أصيب أربعة أطفال إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على قرية الدحداح بمديرية خدير.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن 12 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما استهدف بغارتين مديرية مدغل بالمحافظة.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان واصل شن غاراته على محافظة الجوف، مستهدفاً بأربع غارات مديرية خب والشعف.

