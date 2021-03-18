أخبار اليمن : طريقة لتدليك أصابع اليد تخلصك من التوتر فورا

طريقة لتدليك أصابع اليد تخلصك من التوتر فورايعتبر التوتر من أبرز أمراض العصر حيث يعاني منه ملايين الأشخاص حول العالم. وهو يؤدي إلى حدوث اضطرابات نفسية ومشاكل جسدية متباينة بحدتها.

ولهذا من الضروري الحرص على التخلص منه بالتدرب النفسي أولاً. كما يمكن اللجوء إلى بعض تقينات التدليك ومنها هاتان الطريقتان لتدليك اليدين.

الطريقة الأولى

1 يتم القبض على خنصر إحدى اليدين بسبابة وإبهام اليد الأخرى.

2 يتم تحريكه بلطف لأن هذا يساعد على الحد من التشنج العضلي.

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3 تتم بعد ذلك إدارته في اتجاه عقارب الساعة.

4 بعد مرور 10 ثوان يتم القيام بالعملية نفسها في الاتجاه المعاكس.

5 ومن المهم تكرار التمرين ثم على إصبع اليد الأخرى مرات عدة.

الطريقة الثانية

يتم في هذه الحالة الضغط على جذور أصابع اليد حيث يرى الخبراء أن كلاً منها يرتبط بعضو من أعضاء الجسم. فمن خلال الضغط على الابهام مثلاً يمكن تحسين عمل المجاري التنفسية والأنف.

إذاً ليس من الخطأ تجربة هذه الطريقة لأنها لا تلحق الضرر بالصحة لكن الأمر الأكثر أهمية من ذلك هو الحرص على التدرب النفسي على التفاعل مع الامور المزعجة بطريقة هادئة وعقلانية.* المصدر/ مجلة لها

