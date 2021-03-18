"زواج الإكراه" السياسي.. أزمة عون والحريري تهدد لبنان

علاقة "كارثية" وتشبه "زواج الإكراه"، هكذا بات اللبنانيون يصفون العلاقة بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في وقت يزداد فيه تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وخيّر ميشال عون، مساء الأربعاء، الحريري بين تشكيل الحكومة بشكل "فوري" أو التنحي عن المهمة التي كُلف بها في أكتوبر.

تعليق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة لم يتأخر كثيرا، حيث رد عليه بالقول إنه تقدم بالفعل بتشكيلة مقترحة للحكومة الجديدة من "اختصاصيين غير حزبيين" منذ أسابيع، وينتظر من عون "مناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه".

والتقى الرجلان يوم الخميس في قصر بعبدا، من أجل مناقشة التشكيل الحكومي، مع توقعات بعدم الخروج بنتائج إيجابية.

حملة مضادة

المحلل والكاتب السياسي، منير الربيع، قال لـ"دوت الخليج" إن الحريري نجح في الفترة الأخيرة في تصوير رئيس الجمهورية "كمعطل أساسي لتشكيل الحكومة أمام المجتمع الدولي، وحصل على دعم من مجموعة من الدول التي زارها مؤخرا، الأمر الذي جعل عون يشعر بضغوط كبيرة وحاول أن يرد عليه من خلال دعوة الكتل النيابية لاجتماع بعبدا ودراسة كيفية التعاطي مع ممارسة الحريري التي تعرقل برأيه تشكيل الحكومة".

وأضاف: "حاول عون الضغط على الكتل النيابية لسحب تكليف الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة. وهنا تدخل حزب الله مع عون لثنيه عن هذه الفكرة.. وبعد كل الضغوط، قرر عون تغيير خطة العمل بحملة مضادة على الرئيس الحريري".

وتابع: "للأسف هذا ينم عن عقلية عبثية لا ترتبط بمصلحة لبنان، وهو يحاول توفير ظروف مناسبة لحجز مكان لصهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وإعادة تعويمه سياسياً متخذاً مقر الرئاسة منبرا لتعويمه بعد أن طاله سيف العقوبات الأميركية".

واعتبر الربيع أن الشارع اللبناني "كله مستاء من الطبقة السياسية وما يجري هو مؤشر على المزيد من اليأس الذي يؤدي إلى انفجار إجتماعي جديد هذه المرة، ليس بسبب الدولار المعيشي فقط إنما بنتيجة استهزاء القوى السياسية باللبنانيين".

زواج الإكراه

بدوره، اعتبر المحلل والكاتب السياسي الصحافي يوسف دياب في حديثه لـ"سكاي نيوزعربية"، أنه "منذ البداية لم يكن هناك -كيمياء- بين الرجلين قبل أن يتولى عون سدة الرئاسة، ولكن كانت هناك مصلحة أن يكون ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية لولاية كاملة 6 سنوات وأن يكون الرئيس سعد الحريري أيضا رئيساً للحكومة لنفس المدة".

وأضاف: "كان هدف هذه التسوية وضع حد للفراغ الرئاسي الذي استمر لمدة سنتين ونصف والبدء بعملية نهوض بالبلد من الإخفاقات التي حصلت من خلال حكومات اللون الواحد التي كان حزب الله يسيطر عليها، وتثبيت معادلة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن أزمات المنطقة، والحد من دور حزب الله العسكري التخريبي في الدول العربية".

وأوضح: "وقد أثبتت هذه التجربة فشلها، إلا أن الرجلين استمرا بما يشبه -زواج الإكراه- بحكم الدستور الذي يعطي لصاحب الأكثرية في لبنان أن يكون على رأس السلطة".

ويختم دياب: "باختصار، عون لا يريد الحريري رئيسا للحكومة وبالمقابل الحريري لن يسمح لعون بتشكيل حكومة اللون الواحد ولن يقبل أن يبقى هو رأس السلطة لوحده ويشكل حكومات تساهم بتدمير لبنان مثل حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة".