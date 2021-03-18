"هناك فرصة".. تصريحات متفائلة من الحريري بعد لقاء عون

قال رئيس الحكومة المكلف في لبنان، سعد الحريري، الخميس، إن هناك "فرصة يوم الاثنين المقبل للتشاور وتشكيل الحكومة".

وجاء حديث الحريري بعد استقباله عصر اليوم من طرف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في قصر بعبدا.

وعقب نهاية اللقاء، قال الحريري للصحفيين: "سنبحث مع عون مجددا تسريع تشكيل الحكومة"، مضيفا "هناك اجتماع مرتقب الاثنين المقبل مع الرئيس".

وأشار إلى أن "اجتماع الاثنين يهدف إلى للوصول الى تصور واضح عن الحكومة".

وذكر الحريري أنه "متمسك" بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، مبرزا أن الهدف الأساسي لأي حكومة "هو وقف الانهيار".

وعلى حسابه الرسمي في تويتر، غرد الحريري قائلا: "الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الامور وسأبقى صريحا والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".

وتابع: "تحدثت مع الرئيس عون حول تطلعاتي لتشكيل حكومة اختصاصيين واستعمت إلى رئيس الجمهورية وملاحظاته".

ويبدو هذا اللقاء محاولة لنزع فتيل معركة سياسية ممتدة منذ أشهر، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالعرقلة.

وخيّر ميشال عون، مساء الأربعاء، الحريري بين تشكيل الحكومة بشكل "فوري" أو التنحي عن المهمة التي كُلف بها في أكتوبر.

تعليق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة لم يتأخر كثيرا، حيث رد عليه بالقول إنه تقدم بالفعل بتشكيلة مقترحة للحكومة الجديدة من "اختصاصيين غير حزبيين" منذ أسابيع، وينتظر من عون "مناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه".

ووسط الاتهامات المتبادلة، تستمر العملة اللبنانية في الانهيار لتفقد أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019.

وتعد الأزمة الاقتصادية أكبر تحد لاستقرار لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990.