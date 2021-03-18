نائبة بايدن عن حادث أتلانتا: العنف غير مقبول.. وندعم الأمريكيين الآسيويين

جدة - نرمين السيد - أدانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، سلسلة الاعتداءات التى وقعت فى ثلاثة منتجعات بمنطقة أتلانتا وخلفت 8 قتلى، مؤكدة دعمها للعائلات الآسيوية الأمريكية فى الولايات المتحدة.





وقالت هاريس، فى تغريدة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "أنا وبايدن نحزن على عائلات ومجتمعات أولئك الذين تعرضوا لحياة مروعة الليلة الماضية. العنف غير مقبول على الإطلاق وليس له مكان فى بلدنا. بينما الدافع غير معروف، وأريد أن يعرف المجتمع الآسيوى الأمريكى أننا نقف معكم".

وكانت قوات الشرطة فى ولاية جورجيا الأمريكية، قد ألقت صباح أمس الأربعاء، القبض على شخص يُشتبه فى مسؤوليته عن إطلاق النار الذى حدث فى 3 صالونات تدليك بمنطقة أتلانتا، والتى أودت بحياة 8 أشخاص حتى الآن، من بينهم 4 سيدات.