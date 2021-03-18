وقالت هاريس، فى تغريدة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "أنا وبايدن نحزن على عائلات ومجتمعات أولئك الذين تعرضوا لحياة مروعة الليلة الماضية. العنف غير مقبول على الإطلاق وليس له مكان فى بلدنا. بينما الدافع غير معروف، وأريد أن يعرف المجتمع الآسيوى الأمريكى أننا نقف معكم".
وكانت قوات الشرطة فى ولاية جورجيا الأمريكية، قد ألقت صباح أمس الأربعاء، القبض على شخص يُشتبه فى مسؤوليته عن إطلاق النار الذى حدث فى 3 صالونات تدليك بمنطقة أتلانتا، والتى أودت بحياة 8 أشخاص حتى الآن، من بينهم 4 سيدات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائبة بايدن عن حادث أتلانتا: العنف غير مقبول.. وندعم الأمريكيين الآسيويين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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